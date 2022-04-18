  • РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ОКОН В УФЕ
  • РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ОКОН В УФЕ
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Утепление окон

Утепление окон
150 руб./пм
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В норме современное окно хорошо держит тепло и не пропускает холод снаружи. Если от окна веет холодом – оно нуждается в утеплении, но только специалист точно определит источник проблемы.
Типичные причины:

  • Ослабевание фурнитуры и ее недостаточное давление на уплотнитель
  • Износ уплотнителя
  • Изменение геометрии створок
  • Разгерметизация монтажных швов
  • Недостаточная толщина стеклопакета и т.д.

Большую часть этих проблем легко устранить за один визит мастера, однако перед утеплением окон необходима диагностика для определения причин и выполнение замеров для подбора фурнитуры/уплотнителя/стеклопакета потолще. Расчет стоимости ремонта окон выполняется после диагностики.

Специалисты советуют перед наступлением холодов пригласить мастера для проверки теплоизоляции окон. Это поможет снизить теплопотери в вашем доме.

Наши мастера выезжают на утепление окон по адресам в Уфе и в пригороде. Впишите адрес и телефон в форму обратной связи, наши консультанты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.

Цены

Наименование услуги Цена
Замена уплотнителя 150 руб./пм
Замена уплотнителя балконной двери 1500 руб.
Замена уплотнителя стандартного окна 1200 руб.

Отзывы

Светлана
18.04.2022

Купила квартиру, зимой в окна дуло, подруга посоветовала компанию "Штапик".
После звонка приехал мастер, все внимательно осмотрел, объяснил, ремонт сделал качественно и квалифицированно. Огромное спасибо!

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Татьяна
25.02.2022

В детской комнате стало холодно и шумно. Решила обратиться в компанию по ремонту окон, позвонила в несколько, выбрала "Штапик".
Мастер приехал быстро. Осмотрел все окна, показал, как износился уплотнитель, поэтому и дуло. Поменял уплотнитель, отрегулировал окно, чтобы хорошо закрывалось.
Окна хоть и пластиковые, но иногда требуют ремонта. Буду рекомендовать мастера всем знакомым. Еще раз СПАСИБО!!!

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Мария
07.02.2022

Недавно стала заедать ручка, окно плотно не закрывалось. Приехал мастер, отрегулировал фурнитуру, все смазал и заменил резинки. Теперь никаких проблем. Все супер! Благодарю!

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Лариса Ивановна
05.01.2022

Мне очень понравилось, как вы работаете - быстро и качественно. Спасибо вам, сынок, за вашу добросовестную работу. За доброту. И за качественную работу. За тепло. Что не пришлось менять окно. Это нам пенсионерам очень важно. Здоровья вам, сынок. Добрых, спокойных в наше время мало. Вы один из них. Работаете быстро. Аккуратно и качественно. Спасибо!

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