150 руб./пм Записаться на замер

В норме современное окно хорошо держит тепло и не пропускает холод снаружи. Если от окна веет холодом – оно нуждается в утеплении, но только специалист точно определит источник проблемы.

Типичные причины:

Ослабевание фурнитуры и ее недостаточное давление на уплотнитель

Износ уплотнителя

Изменение геометрии створок

Разгерметизация монтажных швов

Недостаточная толщина стеклопакета и т.д.

Большую часть этих проблем легко устранить за один визит мастера, однако перед утеплением окон необходима диагностика для определения причин и выполнение замеров для подбора фурнитуры/уплотнителя/стеклопакета потолще. Расчет стоимости ремонта окон выполняется после диагностики.

Специалисты советуют перед наступлением холодов пригласить мастера для проверки теплоизоляции окон. Это поможет снизить теплопотери в вашем доме.

Наши мастера выезжают на утепление окон по адресам в Уфе и в пригороде. Впишите адрес и телефон в форму обратной связи, наши консультанты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.