Утепление окон
150 руб./пм
В норме современное окно хорошо держит тепло и не пропускает холод снаружи. Если от окна веет холодом – оно нуждается в утеплении, но только специалист точно определит источник проблемы.
Типичные причины:
- Ослабевание фурнитуры и ее недостаточное давление на уплотнитель
- Износ уплотнителя
- Изменение геометрии створок
- Разгерметизация монтажных швов
- Недостаточная толщина стеклопакета и т.д.
Большую часть этих проблем легко устранить за один визит мастера, однако перед утеплением окон необходима диагностика для определения причин и выполнение замеров для подбора фурнитуры/уплотнителя/стеклопакета потолще. Расчет стоимости ремонта окон выполняется после диагностики.
Специалисты советуют перед наступлением холодов пригласить мастера для проверки теплоизоляции окон. Это поможет снизить теплопотери в вашем доме.
Наши мастера выезжают на утепление окон по адресам в Уфе и в пригороде. Впишите адрес и телефон в форму обратной связи, наши консультанты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
Цены
|Наименование услуги
|Цена
|Замена уплотнителя
|150 руб./пм
|Замена уплотнителя балконной двери
|1500 руб.
|Замена уплотнителя стандартного окна
|1200 руб.
Отзывы
Светлана18.04.2022
Купила квартиру, зимой в окна дуло, подруга посоветовала компанию "Штапик".
После звонка приехал мастер, все внимательно осмотрел, объяснил, ремонт сделал качественно и квалифицированно. Огромное спасибо!
Татьяна25.02.2022
В детской комнате стало холодно и шумно. Решила обратиться в компанию по ремонту окон, позвонила в несколько, выбрала "Штапик".
Мастер приехал быстро. Осмотрел все окна, показал, как износился уплотнитель, поэтому и дуло. Поменял уплотнитель, отрегулировал окно, чтобы хорошо закрывалось.
Окна хоть и пластиковые, но иногда требуют ремонта. Буду рекомендовать мастера всем знакомым. Еще раз СПАСИБО!!!
Мария07.02.2022
Недавно стала заедать ручка, окно плотно не закрывалось. Приехал мастер, отрегулировал фурнитуру, все смазал и заменил резинки. Теперь никаких проблем. Все супер! Благодарю!Подробнее
Лариса Ивановна05.01.2022
Мне очень понравилось, как вы работаете - быстро и качественно. Спасибо вам, сынок, за вашу добросовестную работу. За доброту. И за качественную работу. За тепло. Что не пришлось менять окно. Это нам пенсионерам очень важно. Здоровья вам, сынок. Добрых, спокойных в наше время мало. Вы один из них. Работаете быстро. Аккуратно и качественно. Спасибо!Подробнее
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